Publicado 11/03/2022

Naiara Azevedo, uma das protagonistas do BBB 22, contou sobre a crise de ansiedade que enfrentou durante o início de confinamento. A cantora, que ficou pouco tempo dentro do reality, revelou que passou por momentos difíceis no programa. “Tiveram muitos momentos muito difíceis, até nos momentos que estava sorrindo. Às vezes as pessoas pensam ‘só foi difícil quando você estava chorando?’. Não, foi difícil quando estava chorando, foi difícil quando estava sorrindo”, pontuou a artista.

“Foi muito difícil quando tive a crise de ansiedade porque ali não consegui controlar a emoção”, disse a cantora, que relembrou como era o dia a dia dentro do reality. “Eu já vinha de muitos dias sem dormir, me readaptando à rotina de uma casa com barulho o tempo todo, a casa é toda programada para te tirar do sério. Não eram só as cores, era muito ruído, muito barulho”, revelou.