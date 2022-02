- Foto: reprodução

Publicado 18/02/2022 16:46

No ar depois do Jornal Hoje, o novo horário era considerado um teste do departamento de Programação da emissora e agora foi fixado. A trama protagonizada por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis abriu vantagem contra a Record em várias regiões do país.

A sucessora do folhetim, que estreou em dezembro, começará a ser analisada pela Globo nos próximos dias. O objetivo será encontrar uma história que tenha o mesmo apelo popular que a trama de Walcyr Carrasco para manter o ibope em alta. Há grandes chances de uma outra novela escrita pelo roteirista ser escalada.

Caso a Globo não faça mudanças no ritmo de edição de O Cravo e a Rosa, a novela deverá continuar no ar pelo menos até o começo de setembro. No entanto, antes a direção da emissora terá que escolher o que vai substituir a reprise de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo.

A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira é inspirada em A Megera Domada, de William Shakespeare, com referências à novela O Machão (1974), escrita por Ivani Ribeiro. A comédia romântica retrata o comportamento da época, com referências históricas como a luta pelo voto feminino e o novo papel da mulher na sociedade.