- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 16/02/2022 18:24

Uma das maiores apresentadoras do país, Eliana relembrou o início de sua carreira no SBT. A comunicadora contou que por conta do sucesso da MTV nos anos 90, Silvio Santos teve a ideia de criar uma VJ de desenhos.

"Naquela época, eu não tinha cenário, nem balé. Só aparecia no vídeo da cintura pra cima. Eu era uma VJ de desenhos. A MTV estava super em alta na época e os VJs apresentavam os clipes. O Silvio Santos teve a ideia de me colocar como uma VJ de desenhos." disse Eliana em uma entrevista.

Eliana estreou um programa na Netflix no dia 9 de fevereiro, 'Ideias à Venda', Eliana comemorou a apresentação de uma mulher em um formato de empreendedorismo.