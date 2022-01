- Foto: divulgação

Publicado 27/01/2022 18:25

O DJ, que participou do BBB10 e do BBB13, relembrou a sua trajetória no programa, publicando inúmeros cliques feitos dentro da casa, principalmente ao lado de Kamilla Salgado, sua esposa que conheceu dentro do reality.



Na legenda, ele falou com carinho daquela época e agradeceu: "O BBB mudou minha vida! Sou muito grato ao programa e pela oportunidade de ter participado de 2 edicoes. O BBB10 e o BBB13."





"Ate hoje nas entrevistas eu falo que meu maior premio foi a Kamilla Salgado e todo esse Fa Club Maravilhoso que me acompanha desde 2010. Gratidao e a palavra que me vem na mente e poder compartilhar com vocês alguns momentos desse reality incrivel. Valeu Boninho, Pedro Bial e toda a produção da TV Globo pela oportunidade!", continuou ele.



Por fim, ele desejou sorte aos novos participantes: "Agora vamos acompanhar o BBB22. Boa sorte aos novos participantes e todas as torcidas."



Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Participou dos dois melhores BBB", disse um. "Meu casal! Amava você e a Kamilla juntos", escreveu outro. "Vocês são top acompanhei muito edição de vocês uma das melhores de todas!", falou um terceiro.