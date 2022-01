- Foto: reprodução

Publicado 24/01/2022 22:23 | Atualizado 24/01/2022 22:52

A Rede Globo está apostando todas as fichas no “The Masked Singer Brasil”. A atração ganhou novo espaço na programação dominical da emissora carioca, e é apresentado por Ivete Sangalo. E na estreia, Tatá Werneck durante a apresentação da Ursa, ventilou: "Essa é a autoestima da Mara Maravilha".

"Sempre me dei bem usando o controle, sem deixar de curtir. O vento está ao meu favor", falou a personagem na dica durante sua apresentação inicial.

Mara Maravilha, com certeza é uma cantora espetacular, além de grande apresentadora, se for ela mesmo a Ursa vai ser um grande destaque da temporada, vamos aguardar. E você o que acha? Internautas e fãs já estão fazendo barulho na internet, confira o trecho do programa: