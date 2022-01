- Foto: divulgação

Publicado 19/01/2022 19:36 | Atualizado 19/01/2022 19:58

Na noite desta segunda-feira, (17), rolou a Avant Premiere do filme infantil mais esperado de 2022 da plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo, *O Rapto do Betão*, no KINOPLEX Via Parque.

Escrito e produzido pelo Jornalista Betoh Cascardo, e sob a direção de Thiago Di Paula, da 56Set Produções, o filme conta a história de Betão, um Leão encantado que vive dentro de um Baú mágico no porão do orfanato Casarão.

No time de estrelas que abrilhanta o Rapto do Betão temos Igor Lage, o eterno John Lennon de Top Model, que pela primeira vez contracena com sua filha, a também atriz mirim Manu Lage.

O lançamento oficial na Amazon Prime Vídeo, será no próximo sábado (22), Emocionem-se com essa linda história pra família.

Confira a história:

Às vésperas do porão passar por uma reforma, a Diretora do orfanato Casarão, resolve fazer uma boa ação doando alguns dos brinquedos antigos da criançada para uma outra instituição que necessita mais. O que ninguém esperava, era que uma antiga moradora do orfanato "Carin Ellen", estivesse orquestração um plano infalível para tomar um dos maiores tesouros da galerinha.

O Leão encantado Betão, e seu Baú Mágico, foram sequestrados, e agora a confusão está armada. Muito agito, enigmas a serem desvendados, e um caminhão de trapalhadas, estão no percurso que levará a diretora Sol, e toda a turminha, em uma busca eletrizante para descobrir o paradeiro do Leão mais amado do Brasil.