- Foto: reprodução

Publicado 20/01/2022 20:26

A apresentadora Mara Maravilha, publicou uma foto muito fofa e demonstrou que não é do BBB 22 que conhece Tiago Abravanel, já desde os tempos do Show Maravilha no SBT.

"Quem é essa criança gostosa? Literalmente cresceu na TV e amava assistir e participar do 'Show Maravilha'. Sempre foi puro amor! Educado, espontâneo, inteligente, generoso, DNA da família A: A de Alegria, A de Abravanel, que representa a família brasileira", ventilou Mara Maravilha.

Tiago Abravanel é um dos destaques do camarote do BBB 22, teve sempre esse sonho em participar do programa. Inclusive está sendo muito amigável na casa e muito aceito pelos participantes da casa.