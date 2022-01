- Foto: reprodução

17/01/2022

O Big Brother Brasil 22 está previsto para começar às 22h15 desta segunda-feira, 17. Os 20 participantes dessa edição foram revelados na última sexta-feira, 14. Confira a seguir quem estará no reality.

Camarote: Arthur Aguiar, Brunna Gonçalves, Douglas Silva, Jade Picon, Linn da Quebrada, Maria, Naiara Azevedo, Paulo André, Pedro Scooby, Tiago Abravanel.

Pipoca: Bárbara Heck, Eliezer, Eslovênia, Jessilane Alves, Laís Rodrigues Caldas, Lucas Bissoli, Luciano Estavan, Natália Deodato, Rodrigo Mussi, Vinicius.

Sob novo comando, quem estará a frente da apresentação dessa vez é Tadeu Schmidt, que deixou o Fantástico no final do ano passado para entrar na vaga que era de Tiago Leifert.



O “CAT BBB” vai ficar na responsabilidade de Dani Calabresa, a quem substitui Rafael Portugal, que estava no cargo nos últimos dois anos.



O humorista Paulo Vieira também vai ter um quadro nessa edição que se chamará “Big Terapia”. A ideia é que o ele faça análise – de modo pouco convencional – do comportamento dos confinados.