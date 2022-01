- Foto: Lucio Luna

Conhecido do grande público, quando interpretou Guido, na trama teen “Malhação” e protagonizando ao lado de Isis Valverde, no longa, "Amor.com", o talentoso ator Gil Coelho, atualmente interpreta o príncipe alemão Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota, em “Nos Tempos do Imperador”.

Na trama das 18h, ele mostra que talento e versatilidade são suas maiores qualidades artísticas, seja para um personagem cômico, ou para um nobre em novelas de época.

Para compor o personagem, Gil confessa que o Augusto foi bem como regências no audiovisual, buscando em todos os tipos de série e personagens. Sua preparação foi totalmente diferente dos outros personagens, a começar pela língua alemã e os costumes, desde do tempo da fala como a movimentação corporal.

“Foi muito estudo, assisti série em alemão, personagens que já fizeram algo parecido com novelas e até em Novo Mundo. Eram aulas quase diariamente, mas te digo que o mais difícil era acreditar que estava bom. Perguntava sempre a minha professora de prosódia, você está entendendo? Jura? Hehe”

“Nós vivemos bem contemporâneo, temos urgência o tempo todo, andar, falar, enfim, tudo é rápido. Isso já é um detalhe bem interessante.

Me sinto honrado de participar da história do meu país, ainda mais sobre D. Pedro II, que não temos muito acesso ao audiovisual nesse enredo. Foram meses estudando com Leila Mendes e Íris que são professoras de prosódia”, declara o ator

Quando perguntado se já conheceu uma mulher tão impetuosa como a princesa Leopoldina, ele responde: “A mulher mais incrível que já conheci em toda minha vida é minha irmã Laila Coelho, porque esteve comigo em muitos momentos especiais na minha vida. ”