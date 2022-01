- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 29/01/2022 18:30 | Atualizado 29/01/2022 18:35

Todo mundo lembra da finalista do BBB17, Ieda Wobeto, conhecida com muito carinho como Mama, lançou um podcast para comentar tudo que esta rolando na casa mais viagiada do Brasil. Ieda apresenta com sua filha, Tanara Oliveira e a jornalista e influencer Queki Rodrigues.

Confira o canal no Youtube:

Ieda ainda participou do Space no Twitter, desse colunista aqui que vos escreve e foi incrivel, teve muitos comentários de fãs no twitter e em suas redes, confira abaixo trechos exclusivos:

"Tenho muitas histórias de fãs, meu nome gravado na perna. Minha música no braço.", conta Ieda.

fotogaleria

Ficou curioso? Então é só seguir o PodEspiar no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok e Kwai, pra não perder nada do mais novo podcast do momento!