Foto: Rodrigo Lopes

Publicado 14/02/2022 22:18

Gottsha que está em cartaz, vivendo a madrasta má, no musical “Cinderella”, no RJ e Evelyn que interpreta a divertida Deusa, na novela das 19h, "Quanto Mais Vida Melhor", se divertiram na sessão de fotos, inspirado nos anos 80, com direito a roupa neon, acessórios coloridos, pirulitos e muito alto astral.



A ideia da regravação de Girls Just Wanna Have Fun foi da Spottlight Record, que apostou na alegria contagiante e no talento das duas artistas.



Gottsha topou de cara o desafio, pois descobriu que Cindy Lauper também circulava nos musicais sendo a primeira mulher solo a ganhar um Tony Awards, pela trilha de “Kynky Boots”, musical que já circulou em mais de sete países do mundo com sucesso.



“Por falar em “ FEATURING”, me veio à cabeça uma cantora e atriz da qual sou muito fã artística e pessoalmente: Evelyn Castro, uma voz única, potente, cheia de “drive” e muita personalidade, além da energia, alegria e humor que lhe são peculiares e que a regravação pedia, ela topou e vamos apresentar em breve o single Girls Just Wanna Have Fun, 2022 de Gottsha Feat. Evelyn Castro.’, declara Gottsha



A música estará disponível em todas as plataformas digitais, dia 18 de fevereiro.