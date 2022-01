- Foto: reprodução

Publicado 29/01/2022 21:08

Cansadas de serem interpretadas de forma generalizada, visto que foi citado em sites, bem como análises de ex BBBs, equivocadas, traçando o perfil das possíveis participante do fandon o que não reflete a realidade, agora acontece pré julgamento, nas falas de alguns participantes do BBB22.

Vinicius, participante do BBB22, se mostrou antenado nas notícias das celebridades, durante um papo com Eslovênia, na última sexta-feira (28), lembrou os ataques que Carla Diaz sofreu após assumir namoro: "Existe fãs de shipp. Eu vi que quando Carla Diaz postou que estava de namorado novo, o povo atacou ela." comentou Viny citando os seguidores que torciam pelo casal formado pela atriz e Arthur Picolli no "BBB21".

Por desconhecer a grandeza do fandon, algumas Carthur resolveram se posicionar, e a web pegou fogo:

"O fandom CARTHURS vai além de shipper de casal tudo que nós vivemos juntos com eles dentro da casa 24 hrs sem cortes se resumiu em amor e caridade ao próximo e Arthur tem segurado na mão dessa grande família que se tornou os CARTHURS que muitos interpretam de forma pejorativa por falta de conhecimento mas que ele sabe o que enfrentamos durante o programa.", comentou uma fã.

"Ser Carthur é ser 'loucas' em dar amor, defender e proteger duas pessoas, sem serem casal.", ventilou outra fã.

"Ser Carthur é admirar duas pessoas na sua individualidade, respeitar suas escolhas e estar ao seu lado independente de shipper.", comentou mais uma fã.

Um fadom que permanece amando seus 'favoritos' individualmente, independente do shipper de casal.