- Foto: reprodução

Publicado 07/04/2022 18:02

'Miss Brasil Sou Eu', uma hilariante comedia de Ronaldo Ciambroni, que promete viajar o País, a fim de divulgar o humor, a beleza, a riqueza e a vasta cultura que os Estados do nosso Brasil.

Sua estreia está programada para o segundo Semestre deste ano, nos Palcos Paulistano. conta com a participação icônicas do Humor de: Caique Aguiar; Silvetty Montilla; Priscilla Menucci; Eduardo Guimarães; Lucas Pedroso; Lukas Caprezzi; Dan Gomez; Ricardo Cavadas; Didi Guerreiro; Augusto Antunes; Marco Biófi.

Mamma irá dirigir o espetáculo, como direção profissional, será sua primeira participação, mas Mamma teve um ótimo professor, o saudoso Antunes Filho de quem foi assistente e atriz durante 7 anos entre os anos de 1977 e 1984 viajou o mundo com os Espetáculos ”Macunaíma”, “Romeu e Julieta” e o “Eterno Retorno” de Nelson Rodrigues. O Espetáculo tem a Produção executiva e assessoria de imprensa de Thiago Nielsen.



Sinopse

O Espetáculo contará a história de um concurso de Miss Brasil, no qual a beleza sempre foi motivo de disputa e, neste caso, a concorrência será ainda maior pois Nada Dará certo. O autor aproveitou as diferenças, rinchas e disputas dos Estados Brasileiros, criando cenas hilárias, intercaladas com músicas e danças, mostrando um pouco do nosso Brasil tão diverso e rico, tanto pelo seu povo, como em seus costumes e cultura. “O Miss Brasil Sou Eu” sou um espetáculo que pretende trazer muita diversão e entretenimento para todos.

"Estou muito feliz de voltar aos palcos, habitat natural e mais feliz de poder exercer a minha profissão com dignidade.

"Conversando com o Thiago Nielsen, e sendo um espetáculo que eu atuar alguns anos atrás, achei interessante voltar a esse tema. Além do “Miss Brasil Sou Eu”, tenho outros espetáculos que pretendo dirigir futuramente", declara Mamma com exclusividade.

Mamma estreia mês que vem o Programa “The One” junto com o Paulo Fonseca no canal 9 da Claro Net e 8 da Vivo Fibra. Todas as quartas feiras as 23 horas.