Mara Maravilha que recentemente foi entrevistada com exclusividade em minha coluna, gravou no SBT com Nicole Bahls essa semana. Nicole recentemente mudou o visual com novo corte de cabelo, e que também recentemente participou do 'Jogo das 3 Pistas', no Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel.

Mara Maravilha que marcou a infância de muita gente e recentemente completou 35 anos de Show Maravilha no SBT, que além de excelente apresentadora é cantora de muito sucesso. Vamos aguardar ansiosos para ir ao ar esse programa e vamos ver como foi Mara Maravilha e Nicole Bahls juntas nesse encontro incrivel nos bastidores do SBT.