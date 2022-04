- Foto: reprodução

Aos 74 anos, e com apenas 1,60 metro de altura, Osmar Prado carrega muito mais do que a responsabilidade de ser o Velho do Rio no remake de Pantanal. O ator também aguenta nas costas o peso da capa preta que esconde os segredos de Joventino (Irandhir Santos) na segunda fase da trama - entre eles, o de se transformar em uma sucuri na novela das nove da Globo.

"A indumentária do meu personagem pesa cinco quilos, então a solução encontrada pela equipe foi costurá-la a uma espécie de mochila para que eu pudesse distribuir o peso por todo o meu corpo. Não é nenhum sacrifício, pelo contrário", explica Osmar Prado.

O artista brinca que, diante do convite para reviver um dos personagens mais icônicos da primeira versão, já estava a um passo de se tornar uma entidade na vida real:

"A surpresa de ser chamado para interpretar o Velho do Rio foi muito grande, até porque o papel inicialmente foi oferecido para o Antonio Fagundes. Por uma série de questões, ele não pôde aceitar. O Rogério Gomes [o Papinha, diretor artístico] então me ligou. Eu já estava com meio caminho andado, já que não cortava os cabelos e nem fazia a barba desde o início da pandemia. Hoje, nem os pelos da orelha aparo mais", contou Osmar Prado.