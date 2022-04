- Foto: reprodução

Danton Mello usou as redes sociais para anunciar que deixou a Globo após 37 anos. O ator se despediu da emissora, onde estreou aos 10 anos como o pequeno Cuca em A Gata Comeu (1985). O artista revelou que estava em seu último contrato longo com a emissora carioca e que aprendeu imensamente no local. “31/03/2022 – Encerro hoje meu último contrato longo com a Globo”, começou ele.

O ator interpretou personagens de sucesso em novelas extremamente relevantes para a história da dramaturgia brasileira como Tieta, Vale Tudo, A Viagem, Malhação e Hilda Furacão. “Empresa onde fiz minha estreia nas novelas aos 10 anos em A Gata Comeu. Crescemos juntos. Afinal, dos seus 57 anos, há 37 exerço minha profissão de ator. Ela foi minha escola. Tive a alegria de atuar em várias produções marcantes como Vale Tudo, Tieta, Malhação, Hilda Furacão, Cabocla, Sinhá Moça… E aprendi com os maiores artistas desse país esse ofício tão delicado e essencial”, declarou.

“O mercado vem mudando e com isso vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios. Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem! Eu só quero continuar fazendo o que aprendi a amar desde cedo: contar histórias e emocionar!”, afirmou.

Nos comentários, muitos colegas se despediram do ator. “Sou seu fã”, disse Alex Escobar. “Gigante! Vai com tudo“, disse Marcos Veras. “É isso, meu irmão. Vamos que vamos! A jornada segue linda”, relatou Thiago Lacerda. “Você é gigante, Dom. No coração!”, escreveu Caio Paduan. “Amado, amigo! Tenho muita admiração por você e orgulho do seu trabalho”, afirmou Regiane Alves.