- Foto: reprodução

Publicado 29/03/2022 21:03

Esta terça-feira é um dia especial para Lima Duarte. Veterano da dramaturgia no Brasil, o artista completa 92 anos. E ele usou o aniversário para dividir com fãs um papo que teve com a filha, a também atriz Débora Duarte. Na conversa, Lima citou a própria história e também brincou quando abordou a velhice.

"Falar sobre a velhice é... fácil, né? O difícil é ser velho", comentou ele. Em sua página ele acrescentou: "Começo hoje (terça-feira) a minha caminhada para os 93 anos, com orgulho de uma vida "cavucada" com as próprias mãos!"

Na conversa com a filha, ele falou mais sobre o que ele chama de "cavucada". "O que me orgulha mesmo é que ela foi cavada, Ninguém me deu ela pronta, feita... Eu 'cavuquei' ", disse depois de a filha citar o orgulho da trajetória de Lima Duarte.

O papo ocorreu com os dois sentados à mesa, tomando uma bebidinha. O último trabalho de Lima na TV foi na primeira fase da novela "Além da ilusão", em que contracenou com a neta Paloma Duarte.