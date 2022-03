- Foto: reprodução

Publicado 29/03/2022 20:59

Em sua estreia, ‘Pantanal’ registrou 28 pontos e 44% de share, em São Paulo, o que significa um crescimento de +5 pontos (+22%) de audiência e +7 pontos de participação no comparativo com a média da faixa nas 4 segundas-feiras anteriores. No Rio de Janeiro, a estreia da novela registrou 32 pontos e 48% de share. É um crescimento de +5 pontos (+19%) de audiência e +3 pontos de participação no comparativo com a média da faixa nas 4 segundas-feiras anteriores. Nas duas praças, esses índices não são superados desde o último capítulo da edição especial de Império, em 5 de novembro de 2021.

A estreia de Pantanal elevou a audiência da faixa noturna (18h à 0h) em São Paulo, registrando 24 aud 40% de share. Melhor índice desde 5 de novembro de 2021. Considerando às segundas, foi recorde de audiência na faixa noturna desde 16 de agosto de 2021.

Nas redes, foram mais de 100 mil tweets durante o dia da estreia. Ao todo #Pantanal ficou um total de 6h em TTs mundo e 9h em TTs brasil. E ainda 5h em primeiro lugar nas tendências mundiais e 7h em primeiro lugar nas tendências brasil.