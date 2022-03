- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 29/03/2022 06:57

Lulu Santos relembrou de bronca que tomou da atriz Marília Pêra. Em participação no 'Faustão Na Band', o cantor contou detalhes da convivência com a artista e que teve "a honra de tomar um esporro da Marília, em cena".

Segundo o cantor, o motivo da bronca foi a falta de um sinal que o artista deveria fazer em um espetáculo para marcar o começo de uma dança em cena. Tinham sido duas sessões naquele dia [...] Eu fui falar com Marília Pêra no camarim e ela me disse: ‘você tocou muito alto’. Eu fiquei chateado e quando chegou a segunda sessão, eu não fiz a marca”, contou.



Apesar da bronca, Lulu Santos contou que o 'esporro' serviu como aprendizado. "Talvez tenha sido a artista mais disciplinada que eu tive uma relação direta”, disse e completou: “Tomei e aprendi”.



Faustão então destacou a importância de respeitar o público e demais colegas. “A razão do trabalho é o público e se o cara não respeita a própria profissão, ele acaba não respeitando o público”, comentou.