- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 25/03/2022 22:47

Velho do Rio na nova versão de 'Pantanal', Osmar Prado revelou que a produção da obra de Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi criou um calçado diferente para dar veracidade às cenas do ator como o personagem que marcou os fãs na primeira versão, em 1990.

Na foto, o ator parece descalço, mas ele está com um calçado da cor da pele dele. Criado para dar veracidade às cenas, o sapato de silicone auxilia o ator, de 74 anos a fazer as cenas no pantanal mato-grossense.

"Foi feito para eu poder andar descalço, sem o contato da minha planta do pé no chão, abrasador”, revela Osmar Prado ao ‘Globo Repórter’. A edição desta sexta-feira (25) apresenta os bastidores da gravação da novela.



Para o papel, Osmar Prado também deixou os cabelos crescerem. Além da barba e do cabelo, Osmar Prado também deixou de cortar os cabelos das orelhas, para facilitar a caracterização. Em 1990, o personagem emblemático foi interpretado por Claudio Marzo.



Ele contou que não assistiu a primeira versão da história, que foi ao ar em 1990. "Na época não vi muito,, então o meu Velho do Rio será diferente. O Velho do Rio é independente, ele tem citações que lhe dá uma espécie de reclusão, aparece muito pouco, mas quando aparece, ele tem um significado muito grande, se transforma em sucuri", disse.