Publicado 24/03/2022 20:32

A atriz Totia Meireles, de 63 anos, fez um balanço de tudo que viveu na TV e como a carreira de atriz afetou a vida pessoal. Casada com o médico Jaime Rabacov há 30 anos, Totia abriu o coração e relembrou a decisão de não ter filhos.

Segundo a atriz, que tem personagens marcantes em novelas como "O Clone" e "Salve Jorge", existiu uma pressão social, minimizada diante do trabalho na teledramaturgia. “Tive um pouco, não muito. Penso que por ser atriz e estar sempre trabalhando, a cobrança foi um pouco menor (...) É muito difícil, até para a mulher, tomar essa decisão de não ter filhos. Eu acho mais difícil do que ter filhos”, declara Totia em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!.

A atriz confessou para Daniela Albuquerque que pensou em desistir da profissão. “Já pensei em desistir várias vezes, várias. Porque é muito difícil, é uma carreira que não é só glamour, é árdua. Eu acredito que, na nossa carreira, a gente tem que matar um leão todo dia, provar que a gente pode todo dia”, explica a atriz.



Na conversa, que vai ao ar na noite desta quinta-feira (24), ás 22h30, Totia Meireles relembrou o contato com Chico Anysio. "É tão louco porque eu não sabia que eu queria fazer isso [atuar], eu não sabia que eu era atriz. A primeira vez que eu gravei na televisão foi ao lado do Chico Anysio. Todo mundo me dizia assim: ‘Totia, você não está nervosa?’, e eu: ‘Não. Porque se não der certo, não é isso que eu quero'", conclui.