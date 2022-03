- Foto: reprodução

Mariana Ximenes recebeu um recado especial de Cleo durante participação no "Encontro" desta quinta-feira (24). A filha de Fábio Júnior relembrou o início da carreira e a primeira novela que participou, "América", produção que contracenou com a atriz em 2005.

“Sobre a Mari, eu só tenho coisas boas para falar. No início da minha carreira, na minha primeira novela, minha primeira cena era com ela. Ela me recebeu de braços abertos, fez todo um jogo de cena para me distrair um pouco”, iniciou.

Cleo seguiu elogiando Mariana e agredecendo pelo suporte no começo da carreira como atriz: “Sempre muito generosa, sempre muito com o pensamento no coletivo. Uma mulher muito forte e muito doce ao mesmo tempo. E eu sou muito grata por você ter aparecido no início da minha vida profissional e ter me demonstrado tanto cuidado e tanta generosidade”.