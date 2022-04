- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 01/04/2022 19:12 | Atualizado 01/04/2022 19:20

Mara Maravilha e Mamma Bruschetta fizeram as pazes. As duas não se falavam e, elas já trabalharam juntas no Focalizando, do SBT e no Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos e tiveram algumas desavenças. Mara e Mamma gravaram juntas um programa de TV e compartilharam os bastidores em suas redes sociais provando que voltaram às boas.

fotogaleria

Mara foi entrevistada com exclusividade para nossa coluna. Confira:



O que realmente aconteceu com você e a Mamma?



Eu sempre ia no programa da Cátia Fonseca, na TV Gazeta e tinha bastante respeito e admiração pela Mamma. De repente, o Silvio Santos lançou o Fofocalizando e estávamos nós duas lá trabalhando juntas; inclusive me falaram que Mamma sugeriu o Leão Lobo para fazer parte do elenco, até liguei para Leão, que era amigo da minha saudosa mãe, parabenizando e lembrei que em certa entrevista que dei para o Leão profetizei que ainda íamos trabalhar juntos, então, pensei: vai ser perfeito, só que não. Fui com a meta de arrebentar, garanti para o Pelegio: missão dada é missão cumprida. Fomos crescendo, ganhando na audiência, segundo lugar fácil e até conseguimos algumas vezes a utopia de ganhar da própria Globo, porém nos bastidores, as relações eram de estranhamento e eu ficava frustada pois no fundo o que eu queria era dar amor para cada um deles.



Como foi esse reencontro?



Tinha vontade de ligar, ir na casa de Mamma, ficava preocupada com a saúde dela, mas ouvia a voz de Deus falando que tudo tem seu tempo, foi quando nos encontrarmos em um casamento de amigos em comum, então, ela com aquele jeitão gostoso sorriu e falou: "Venha aqui me dar um abraço". Fiquei tão feliz, mas tão feliz... Para ficar mais perfeito, ela disse: "Ok, vamos ser amigas". E selamos a paz.



O que é o perdão pra você?



O perdão é para quem é forte e se a lei de Deus é perdoar setenta vezes sete, então, quero pelo menos tentar. Erro, erro bastante e quem não? Tenho defeitos e quem não? Mas também tenho a virtude de não guardar mágoas no coração. Por exemplo, eu e a Sônia Abraão já brigamos e hoje a considero uma irmã. Eu sou dessas.



Você pretende fazer as pazes com a Xuxa, Galisteu, Angélica ou com alguém mais?



Por bastante tempo tive ressentimentos com a calúnia da macumba, mas hoje estou liberta disso, além do que a Angélica tem sido receptiva e respeitosa com a minha história e a minha pessoa e a sua assessora, Débora Montenegro foi extremamente educada e verdadeira quando a solicitei. Agora, só Deus e o tempo...

Em relação a Galiateu não tenho o que me desculpar porque foi uma brincadeira, entretenimento que não ofendeu a moral dela, espero encontrá-la e dar risadas da situação.

Já com a Xuxa, no fundo no fundo amo a Xuxa, bastante coisas mudaram, mas quando é amor, jamais acaba, sem nenhum constrangimento peço perdão a Xuxa e a quem tenha magoado e perdoem-me quem for capaz.

Agora sou mãe e o Benjamim me traz essa leveza e a certeza que a vida é um sopro.



A artista segue contratada pelo SBT, acabou de assinar contrato com a Universal Sonora, a maior no seguimento fonográfico e tem crescido como garota propaganda de diversas marcas no seguimento de influencie digital.



Realmente pelo que se vê Mara Maravilha depois que se tornou mãe, tem se tornado mais leve e de bem com a vida e só quer paz!

Será que a Xuxa consegue perdoar a Mara?