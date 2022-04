- Foto: Francisco Cepeda

Publicado 01/04/2022 07:42 | Atualizado 01/04/2022 08:04

O 'Programa Câmeras Escondidas', deste domingo (3), às 22h, pelas plataformas digitais do SBT, vem com mais um especial divertido e que promete fazer todo mundo rir. Com a apresentação de Aline Serrano, Lindezo e Ivo Holanda, a atração relembra pegadinhas que tiveram como cenografia máquinas malucas.

O programa irá mostrar algumas Câmeras Escondidas marcantes, como a Máquina Maluca do Dinheiro, do Sorvete, as famosas versões da Cancela Maluca, sendo a mais recente gravada durante a pandemia, e a do Álcool em Gel. Essa última, aliás, fará com que Pitoco surja caracterizado na atração.



Já para falar da pegadinha mais recente do gênero, intitulada de “Máquina Maluca da Assistente Virtual”, os apresentadores recebem como convidada a atriz Mila Torre, que irá relembrar a brincadeira e reencontrar algumas das vítimas que foram troladas.



O “Programa Câmeras Escondidas” vai ao ar toda semana nas plataformas digitais do SBT.