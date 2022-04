- Foto: Priscila Prade

Publicado 01/04/2022 07:52 | Atualizado 01/04/2022 08:05

Baseada no best-seller da escritora argentina Daniela Di Segni, a peça fala sobre os encontros e, principalmente, desencontros amorosos de mulheres que já passaram por, ao menos, um casamento. O livro vendeu mais de 200 mil cópias em todo o mundo e foi adaptado para teatro na Argentina, Chile, Uruguai, México, Portugal e, EUA, Porto Rico, República Dominicana sempre com grande êxito. A versão brasileira é assinada por Claudia Valli, que trouxe as questões do livro atualizadas aos dias de hoje, pois as mulheres mudaram muito… E para melhor.



A história se desdobra a partir de um divertido papo, regado a muito vinho, entre três amigas que refletem sobre suas vidas, indo do sonho com a entidade “homem ideal” à descoberta do prazer de se encontrar a si mesmas.



As atrizes Grace Gianoukas, Leona Cavalli e Totia Meireles transitam por vários personagens, assim como o ator Maurício Machado, que apresenta sete personagens hilárias, que testam a versatilidade do ator.



“Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive” é um espetáculo para homens e mulheres de qualquer idade, dispostos a rir de si mesmos.