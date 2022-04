- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 07/04/2022 18:00

Gabriel Stauffer, ator de 33 anos, é quem dá vida ao dr. Gustavo jovem no remake de Pantanal. O personagem entrou na trama da Globo no terceiro episódio.



Rapaz bem de vida, Gustavo é apaixonado por Madeleine (Bruna Linzmeyer), que irá se envolver e se casar com José Leôncio (Renato Góes / Marcos Palmeira), e posteriormente, ter um filho com o peão.

De acordo com o próprio Stauffer, ao mesmo tempo em que o personagem é educado, inteligente e racional, acaba ficando preso em uma fixação doentia por Madeleine ao longo dos anos.



"É um cara que faz as coisas por amor. Às vezes ele tenta sair, vai até começar a tentar se relacionar com a Irma (Malu Rodrigues), tentar sair desse relacionamento horroroso, mas quando ele tenta a Dona Mariana (Selma Egrei) o manipula para que ele vá buscar a Madeleine no Pantanal", conta o ator.



O ator avalia que a relação dele com Madeleine não é saudável.

"É um casal que já existiu, não existe mais. São duas pessoas que se completaram num passado próximo porque ela é sensual e apaixonada, e ele um cara racional, mas ela não o ama como ele a ama. Ele tem uma fixação por ela, mais do que amor e paixão", explica Stauffer.

Natural de Curitiba, no Paraná, o intérprete de Gustavo de Pantanal começou a carreira de ator ainda criança, fazendo comerciais e na juventude passou a estudar teatro.



Em 2014 ele estrelou o espetáculo O Grande Circo Místico, e no mesmo ano, fez seu primeiro filme da carreira, A Verdade Obscura.



Depois disso, partiu para seus papéis em novelas e séries de TV. Conheça quais foram!

A Força do Querer, de 2017, foi a primeira novela de Gabriel Stauffer na carreira. Foi logo após dele fazer uma participação na série Nada Será Como Antes, exibida na Globo em 2016.



Na trama de Gloria Perez, Stauffer interpretou Claudio, que se envolveu com Ivana, personagem de Carol Duarte que se percebe transgênero ao longo da história.

Após o sucesso de A Força do Querer, o ator do remake de Pantanal foi chamado para protagonizar um episódio da segunda temporada da célebre série Sob Pressão, no ano de 2018. Na história, ele interpretou Gustavo.

Já em 2019, Gabriel Stauffer esteve em sua segunda novela da Globo e também da carreira. Em O Sétimo Guardião, folhetim exibido na faixa das 21h da emissora, o artista entrou no meio da história para interpretar Walid.

Fora esses trabalhos na Globo, Stauffer também esteve na série Todas as Mulheres do Mundo, que compõe o Globoplay, e a série De Volta aos 15, original da Netflix, ao lado de Maysa e Camila Queiroz.