- Foto: reprodução

Publicado 06/04/2022 22:18

O ator Deo Garcez, premiado recentemente com o Prêmio Ubuntu Cultural 2022, pela Promoção da Igualdade Racial e com a moção honrosa Ouro Preto pela OAB de São Gonçalo, ambas do Rio de Janeiro, fará leitura dramatizada sobre a vida do saudoso carnavalesco Joãosinho Trinta.

O texto da peça “Joãosinho Trinta – O Musical” será lido dia 11 de abril, às 19h, com entrada franca, no Teatro Prudencial no Rio, autoria de José Ribamar Araujo, direção de Ricardo Torres.

“Uma honra e alegria interpretar o genial Joãosinho Trinta nessa leitura, pois ele foi um grande artista, grande campeão e visionário, que revolucionou o carnaval carioca com muita irreverência, não somente a nível estético, mas também na abordagem dos temas de seus enredos. Joãosinho, meu conterrâneo de São Luís - MA, denunciou as desigualdades sociais, contestou a política, introduziu o nu na Sapucaí, levou para a avenida a necessária reflexão sobre a intolerância religiosa. Ou seja, foi um artista antenado com o seu tempo e sua época”, disse Deo.

Além disso, o ator foi convidado pelo Salgueiro (escola de estreia de Joãosinho), para desfilar no carnaval carioca, dia 22 próximo. A escola vem com o enredo “Resistência”, e claro, o convite foi aceito.