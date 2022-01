- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 29/01/2022 18:45

Juliana Martins atriz que estreou em 1985 na novela A Gata Comeu, e que participou de muitas novelas e séries como Vamp, Malhação, Belíssima entre outras, retornou aos palcos para apresentar o monólogo “O Prazer é Todo Nosso” no Teatro Petra Gold, no Leblon. Inspirada nas aventuras sexuais da atriz e de suas amigas, todas na faixa dos 40 anos, a comédia dirigida por Bel Kutner faz uma nova curta temporada na cidade do Rio de Janeiro até o dia 11 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, às 20h30.



Sozinha em cena com o texto de Beto Brown, Juliana desfia com ironia e sinceridade todo um rosário de encontros e desencontros na cama. O público se vê confidente de episódios pitorescos sobre a libido feminina.



"A maturidade e o conhecimento do meu corpo me deixaram, sem dúvida, mais gostosa, mais satisfeita sexualmente e, naturalmente, mais feliz com a minha vida como um todo", explica Juliana, no auge dos seus 47 anos.



"Na busca de um texto que falasse sobre o feminino, percebi que de três anos para cá esse universo mudou muito. Mudou a nossa posição na sociedade. Mudou o nosso entendimento sobre nós mesmas. Mudaram o domínio sobre o nosso corpo e a nossa relação com outras mulheres – entendemos o valor da sororidade e viramos parceiras. Ganhamos força! É um prazer falar sobre toda essa evolução das mulheres que se assumiram donas dos seus desejos", diz a atriz.

As histórias são leves e provocam uma reflexão sobre o papel e a liberdade da mulher na sociedade.



Para a diretora Bel Kutner, "percebo que as mulheres estão mais felizes à sua maneira, sem depender de ninguém e, principalmente, sem depender do amor romântico. Estou muito satisfeita com a peça que construímos juntos".



O PRAZER É TODO NOSSO

Local: Rua Conde de Bernadotte, 26 - Leblon

Temporada: 14 de janeiro a 11 de fevereiro

Horário: Sexta-feira 20h30

Capacidade: 410 espectadores

Duração: 60 minutos

Gênero: Comédia

Classificação Indicativa : 14 anos