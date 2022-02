- Foto: reprodução

Publicado 16/02/2022 18:30

O SBT já definiu a data em que Otaviano Costa estreará como apresentador da emissora: o primeiro programa comandado pelo comunicador será o Cozinhe Se Puder, entrará no ar no dia 7 de maio. As gravações do formato começam na segunda quinzena deste mês e o formato contará com 15 episódios nesta temporada.

“Era a hora certa pra voltar à TV. Estou com meu estúdio a pleno vapor, a nossa agência criando e produzindo muitas coisas. E acrescentar a TV novamente a toda essa engrenagem me deixa plenamente realizado e feliz. Que bom que é estar de volta ao SBT”, afirmou Otaviano Costa

Com formato da Discovery Networks, o programa é uma competição gastronômica que já teve 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos. Em 2021, o reality ganhou sua versão brasileira, exibida pelo SBT, Discovery Home & Health e Discovery+.