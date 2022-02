- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 22/02/2022 18:58

Em sua primeira novela na Globo, Larissa Manoela encarou o desafio de dar vida a duas personagens distintas em Além da Ilusão. Após interpretar a doce e romântica Elisa, que morreu na primeira fase do folhetim, a atriz agora vive Isadora, irmã caçula que tem outras características.

“E tudo o que a Sofia Budke [atriz mirim que fez o papel de Isadora mais nova] carregou emocionalmente antes fez com que eu tivesse uma responsabilidade grande neste momento. Isadora se torna uma mulher que, por mais que seja jovem, tem foco, determinação. Ela é o reflexo da mãe que tem a cabeça focada, aterrada em seus pensamentos. Além do figurino e da maquiagem, trabalhamos bastante a impostação da voz. Ela é mais incisiva, mais forte e foca no que deseja. É mais enérgica do que Elisa”, conta Larissa.