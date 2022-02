- Foto: reprodução

As primeiras imagens de bastidores de Desapegue Se For Capaz foram divulgadas nas redes sociais da emissora. A atração tem estreia prevista para o final de abril e terá como objetivo promover uma transformação na vida dos participantes através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. Apesar do acordo com a Globo, Sabrina continua contratada da Record.

“As gravações do Desapegue Se For Capaz começaram essa semana e estão a todo vapor! Você já sabe que a Sabrina Sato é a apresentadora do programa, né!? Olha ela aí no set! Ao lado de Micaela Góes, nossa mestre da organização, e da arquiteta Gabriela Matos, Sabrina vai ajudar famílias a desapegarem do que não usam mais e transformar suas casas”, escreveu o perfil oficial do GNT em uma publicação no Instagram.

A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal. A cada programa, Sabrina contará com a ajuda da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos para entrar na casa de alguém com a missão de fazê-lo desapegar do que já não tem mais utilidade em sua vida.