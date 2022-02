- Foto: reprodução

Marcos Mion usou as redes sociais para relembrar o início do seu relacionamento com Suzana Gullo. O apresentador, que é casado há 16 anos e possui três filhos, contou que não teve dinheiro para pagar o parto de Romeo.

"Quando a gente se conheceu eu não tinha emprego (estava entre sair da Band – época do Descontrole – e voltar pra MTV, pra criar o Descarga). Menos de um ano depois, eu não tive dinheiro pra pagar o parto do Romeo. Obrigado, pai e sogro. Quando aceitou casar comigo, a Suzana ouviu de algumas pessoas próximas a ela (não foi apenas uma ou duas) coisas como: 'O que você vai fazer da sua vida?', 'Como vai casar com esse cara? Uma mulher como você?'. 'Não faça isso! Esse cara já era. E ele não chega aos pés dos homens que querem você'", relembrou Marcos Mion.

Segundo o comunicador, sua mulher não ligou para os comentários negativos e decidiu seguir a vida com ele. O comunicador pontuou que quando uma das “amigas” voltaram a aparecer, Suzana não deixou barato. “Obviamente, queria que a gente fosse a um evento que estava promovendo. Aí começou a me elogiar como homem, pai, por todo sucesso profissional, até que a Suzana o interrompeu e mandou um: ‘mas não era você que disse que eu ia jogar minha vida fora com o Marcos? Passaram 17 anos, mas nunca esqueci tudo que você falou. E agora você precisa que ele vá no seu evento? Não vamos'”, disse Mion.

Marcos Mion aproveitou a oportunidade para se declarar para Suzana Gullo. “Se agarre com quem te enxerga por dentro e acredita em você mesmo quando os outros dizem que você já era. Valorize eternamente essa pessoa. Nena, você sabia onde eu chegaria dentro da sua alma. E eu nunca vou esquecer isso. Obrigado por ter acreditado em mim, na gente. Love you”, concluiu.