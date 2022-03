- Foto: divulgação

Ana Beatriz Nogueira havia sido diagnosticada com câncer de pulmão e pegou a todos de surpresa. Logo depois, a atriz de Um Lugar ao Sol anunciou que faria uma cirurgia para a retirada do tumor e que já estaria em recuperação no mês de abril. Segundo informações a artista está curada da doença, além de não precisar de quimioterapia ou radioterapia.



Em comunicado a imprensa, a assessoria de Ana Beatriz Nogueira detalhou o estado de saúde da contratada da Globo. “Ela está bem, sendo acompanhando pelo seu médico, ainda no hospital, e retorna pra sua casa essa semana”, relatou a equipe para o Gshow.

No ar como Elenice na novela Um Lugar ao Sol, Ana Beatriz Nogueira descobriu que estava com câncer no pulmão durante um exame de rotina. A doença foi diagnosticada em estágio inicial e ela deve voltar ao trabalho na Globo em maio, quando começam as gravações de Olho por Olho, trama de João Emanuel Carneiro que está prevista para substituir Pantanal na faixa das 21h.