Publicado 13/03/2022 21:03 | Atualizado 13/03/2022 21:51

Nívea Stelmann foi a primeira convidada especial da nossa nova temporada de lives mediadas por esse colunista que vos escreve. Durante o ao vivo, no instagram, a atriz, que fez sucesso na Globo e hoje é influenciadora digital na Flórida, nos Estados Unidos, contou detalhes da vida pessoal e da profissional.

Sobre voltar a atuar, tem saudade?

"Muita!! Foram muitos anos da minha vida fazendo só isso, então eu vivo sonhando que eu estou fazendo uma novela, vivo sonhando que estou gravando, vivo sonhando com pessoas que eu já trabalhei...", afirmou Nívea.

Relembrou seu primeiro trabalho na TV

"Meu primeiro trabalho na Globo foi em Malhação Férias, Luana, uma professora de tênis, mas eu ja vinha da Manchete", destacou Nívea Stelmann.

Sobre estrear na novela A Indomada

"Estrear numa novela das oito, fiquei preocupada, porque se você vai bem você vai bem pra sempre, se você vai mal você leva a etiqueta de péssima na testa e é difícil evoluir, mas graças a Deus deu tudo certo, foi maravilhoso. Eu até ganhei um prêmio como atriz revelação", contou Nívea.

Ela ainda fala da atriz Luiza Tomé com muito carinho que foi sua mãe na novela: "É muito querida e considero como mãe até hoje e sempre chamo ela de 'mamis'." fala ela com muito carinho.

Revelou que em uma gravação de A Indomada, uma cena onde acorda a Luiza Tomé, sua mãe na novela, a cortina despencou em sua cabeça.

O que levou de cada personagem para sua vida?

"Até os personagens malvados deixam marcas, não só os bonzinhos. Todos eles na verdade te fazem crescer de alguma forma, te levam pra muitos caminhos", destaca Nívea.

Experiência em atuar em novela Bíblica

"Amei fazer novela Bíblica, amei, amei, amei. Eu sou muito religiosa, acredito muito em Deus, tenho muita fé, então muitas coisas que estavam no texto, eu falava com muito prazer, eu queria que chegasse no coração das pessoas, para mim era um bálsamo essa personagem, tenho muita vontade de fazer outras", destacou Nívea.

Assista a live completa abaixo: