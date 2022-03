- Foto: Júlio Cordeiro/Assessoria

Os atores teens Sofia Cordeiro (14) (Ex The Voice Kids e Chuteira Preta) e Antônio Zeni (14) (El Presidente), contracenam com o ator Bruno Gissoni, na série da Globoplay e Telecine, ‘Sem Folego”, dirigido pelo gaúcho diretor Paulo Nascimento, pela Accorde Filmes, Paris Entretenimento e GFLECK, produzido em 2021 e gravados nas cidades de Porto Alegre e Triunfo, no Rio Grande do Sul. Com roteiro de Paulo em parceria com Gilberto Perin.

Na trama, Sofia e Antônio, vivem os adolescentes e amigos de escola, Ângela Jones e Miguel Miller, moradores da fictícia cidade de Santa Brígida, no Sul, que serão assassinados. Gissoni, protagoniza o filme, ao lado do ator Pedro Caetano. Os dois vivem os inspetores de polícia Alex e Joe, respectivamente, nessa trama envolvente, com um final surpreendente. No elenco, além de Sofia, Antônio e Gissoni, o longa conta com Rafael Sieg, Paula Lafayete, Lourdes Kauffman, Laura Linn, Marcos Verza Gabrielle Fleck e Felipe Kannemberg.



Para Sofia, que também frisa muito os cuidados da gravação na pandemia – “Gravar Sem Fôlego foi uma grande experiência, e um desafio. O filme foi gravado na pandemia, então todo o cuidado era necessário. Toda a equipe e elenco são pessoas incríveis, e trabalhar com eles é sempre muito legal. Fiquei muito feliz em assistir o resultado de muito trabalho e esforço de todos nas telas. E ver atuando em um filme, junto com outros atores que admiro, é muito gratificante” – Sofia



E por fim para Bruno Gissoni – “Antônio e Sofia, cara, foi um ‘prazerzaço’ trabalhar com eles! E são dois jovens de muito talento e pelo pouco que eu convivi com eles ali né? No backstage e tudo mais eh deu para ver a ganância eles têm de aprender né? Em evoluir aquele brilhozinho no olhar, e olhar para frente e imaginar um sabe uma carreira na profissão dos jovens, né? São muito novos ainda para terem tanta certeza no olhar do que eles querem fazer. Então foi um prazer enorme, né? Eu aprendi muito assim, é claro que quando a gente contracena com os jovens assim, você vê esse brilhozinho no olhar, então isso nos ensina muita coisa sobre a nossa profissão, tá eh Sofia até cantou pra gente e foi incrível, né? Porque ela é mega talentosa assim, eu fiquei sem palavras, fiquei em choque. Então é isso, desejo toda toda sorte no mundo na caminhada para eles “, declara Gissoni.

