Foto: reprodução

Publicado 21/03/2022 21:28

O público conhecerá, inclusive, um pouco da infância de Pendleton, transmitida por meio da atuação do ator mirim Pedro Burgarelli. Haverá, desta vez, muito foco em romances e conflitos familiares.

"Participar dessa cena tão importante e especial, que marca o início dessa nova história, foi muito especial, foi emocionante. O cenário, a cena, está tudo muito lindo. Foi uma cena difícil, pois tinham muitos detalhes e tínhamos que ter muito cuidado com o boneco que representa o Pinóquio e por ter muita “serragem” no cenário, fiquei todo sujo no final da cena, mas foi muito muito divertido e especial.” - Afirma ele que, aos 12 anos de idade, acumula trabalhos com certo destaque. Em 2021, por exemplo, ele esteve no elenco da superprodução Gênesis, da Record TV. Já no streaming, Pedro fez a série Cidades Invisíveis, disponível na Netflix.

Novos Projetos estreando ainda esse Mês

Além de Poliana Moça, Burgarelli estreia neste mês também a série inédita ‘7 Chances Para…, produzida pela plataforma de streaming Discovey+, que fica disponível a partir do dia 25, para os assinantes.

O ator protagoniza o seriado ao lado de Lorena Queiroz. Nos bastidores, vale dizer, os dois são amigos e vivem postando fotos e vídeos juntos.

Na série, Pedro interpreta Nuno, primo de Nina, personagem de Lorena. Segundo a descrição do Discovery+, ele é folgado e simpático ao mesmo tempo. Com suas piadas, não muito boas, faz todos darem risada e torna o dia mais leve.

Nuno acredita ter uma forte vocação para a mágica, mas é um grande mestre da procrastinação. Cria tentações, obstáculos e intrigas. Está sempre se gabando de seus grandes feitos, mesmo que seja algo bobo como conseguir fazer cócegas em si mesmo.

Além de serem primos gêmeos, pois fazem aniversário no mesmo dia, no fundo, Nina e Nuno são competidores, ambos disputam para ver quem é mais parecido com a Nana Nina. Se um tenta fazer uma coisa, o outro vai tentar fazer também. A diferença é que Nuno está sempre em busca do caminho mais fácil.