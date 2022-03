- Foto: reprodução

Publicado 21/03/2022 21:21

Sabrina Sato está de volta ao Grupo Globo após 19 anos de seu surgimento no Big Brother Brasil 3, em 2003. Dessa edição do BBB, saiu a apresentadora que agora volta para a empresa e participará do Saia Justa, da GNT.

"Poder fazer parte do Saia Justa é uma responsabilidade imensa. Só mulheres icônicas passaram por lá", começou a empresária em entrevista para o Fantástico.

"Tantas mulheres maravilhosas, que me inspiraram muito. Estar lá agora é um sonho que está se realizando. É dar nossa opinião, falar o que estamos sentindo", disse Sabrina Sato.

Ao relembrar a participação no Big Brother Brasil 3, a apresentadora relatou que foi realizando muitos sonhos durante todo o período de carreira.

"Eu era uma menina cheia de sonhos e fui realizando meus sonhos. Essa menina continua dentro de mim mas ela se transformou, aprendeu, vivenciou experiências únicas. Virei mãe, trabalhei pra caramba, tudo foi encaminhando pra eu estar aqui hoje", disse ela.