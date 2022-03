Sarah Poncio - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2022 19:51

Rio - Sarah Poncio contou nesta sexta-feira (25) para os seguidores do Instagram que recebeu uma proposta para ser pré-candidata à deputada estadual no Rio de Janeiro. A influenciadora revelou que política é um assunto que ela gosta de debater e perguntou a opinião dos seguidores sobre a questão, já que afirmou que pretende compartilhar tudo com quem a acompanha.

"E aí, gente! Queria bater um papinho com vocês, uma conversa sobre uma coisa bem séria. Queria saber o que vocês acham... Nas últimas semanas, recebi uma proposta, um convite e é sobre um assunto que eu, particularmente, gosto muito, gosto demais. Mas eu acho que nunca expus aqui esse meu lado para vocês. Isso tudo nem é de agora na real. Mas hoje é um momento que me sinto muito pronta, que sinto que é o momento, sabe? Mas eu queria muito trazer isso para vocês antes de eu tomar essa decisão, antes de eu decidir qualquer coisa, compartilhar com vocês e saber o que vocês acham", disse.

"Recebi um convite para vir como pré-candidata à deputada estadual e fiquei muito, muito, muito feliz. Meu pai participou das eleições passadas, eu ia nos eventos com ele, a gente ama debater sobre política, eu amo debater sobre política. Vocês que me acompanham sabem que não preciso, sempre fui transparente e, se aceitar, isso não vai ser diferente", continuou. "Quem me acompanha sabe o que passei recentemente com a adoção. Tenho várias motivações para aceitar. Mas quero muito saber a opinião de vocês. Quando recebi o convite, parei para pensar, acho que faço muito mais aceitando e botando minha cara a tapa. Acho que é um momento muito bom para isso e espero que vocês estejam gostando da ideia tanto quanto eu", acrescentou.