Reinaldo Gottino Reprodução

Publicado 23/03/2022 15:46 | Atualizado 23/03/2022 15:46

Reinaldo Gottino passou mal nos bastidores da Record no início da tarde desta quarta-feira (23) e precisou ser levado às pressa para o hospital. O apresentador do "Balanço Geral" reclamou de fortes dores no peito pouco tempo antes de entrar ao vivo com o programa.

Com a situação inesperada, Willian Leite e Renato Lombardi foram escalados de última hora para apresentar o "Balanço Geral". Os dois iniciaram o programa falando sobre Gottino. "Teve um probleminha", disse Lombardi. "Amanhã ele está de volta", completou Willian.

A notícia veio a público por meio de Leão Lobo que compartilhou a seguinte mensagem nas redes sociais: "Reinaldo Gottino não conseguiu entrar no ar e saiu de maca da Record TV. Dores no peito. Parece mal súbito. Nossas orações para que não seja nada grave". Mais tarde, o jornalista retornou com atualizações: "A Record informou que Gottino está em observação após sentir dores no peito e mal estar".

De acordo com informações de Fefito, colunista do UOL, a notícia nos bastidores é de que o apresentador do "Balanço Geral" sofreu um pico de pressão e a expectativa é que ele volte ao trabalho nesta quinta-feira (24).