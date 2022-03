Taylor Hawkins morre aos 50 anos - Reprodução

Publicado 26/03/2022 11:21 | Atualizado 26/03/2022 11:43

A polícia colombiana está investigando se a morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters , está relacionada com o uso de drogas. O músico foi encontrado morto nessa sexta-feira (25) no hotel Casa Medina, em Bogotá, na Colômbia. A banda estava no país para se apresentar no festival Estéreo Picnic e depois seguiria para o Brasil, onde tocaria no Lollapalooza no domingo (27), mas o show foi cancelado.

A hipótese está sendo levantada pela imprensa colombiana. De acordo com o revista "Semana", os integrantes do Foo Fighters se preocuparam porque, poucas horas antes da apresentação, não estavam conseguindo encontrar Taylor. Com isso, os funcionários do hotel foram mobilizados para encontrá-lo e dirigiram-se até o quarto onde o baterista estava. Sem obter respostas, decidiram entrar no local e encontraram o corpo no chão. Ainda houve atendimento médico na tentativa de reanimar Hawkins, mas sem sucesso.

Ainda segundo o "Semana", pessoas próximas alegaram que a morte poderia ter sido em decorrência do uso de drogas. O jornal local "El Tiempo" também levantou essa hipótese, mas afirmou que "A possibilidade de overdose como causa da morte não foi confirmada por nenhuma autoridade médica e só os exames e as provas poderão dizer".

O jornal, inclusive, traz uma versão um pouco diferente dos últimos momentos de Taylor Hawkins. De acordo com a publicação, o baterista teria apresentado dor no peito e quando o atendimento médico chegou já não havia mais o que fazer.

Investigadores estiveram no hotel e recolheram provas, depoimentos, além das filmagens das câmeras de segurança.

Taylor Hawkins fazia parte do Foo Fighters desde 1997. O baterista tinha 50 anos, era casado com Alyson Hawkins e deixa três filhos: Oliver Shane, de 16 anos, Annabele, de 13 anos, e Everleigh, de 8 anos.