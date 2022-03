Ícaro Silva revela já ter enfrentado situação de fome - Reprodução Internet

Publicado 26/03/2022 16:30 | Atualizado 26/03/2022 16:42

Rio - Ícaro Silva, 35 anos, abriu o jogo sobre as dificuldades que entrou em sua carreira. Em entrevista à revista Trip, o ator revelou que após sua participação em 'Malhação', no começo dos anos 2000, ele encontrou dificuldades em achar novos trabalhos e acabou enfrentando uma situação de fome.

"Eu tinha vivido aquela coisa da televisão com toda a intensidade do mundo, da mídia, de participar dos bailes de 15 anos. Ao mesmo tempo, era sempre meio dolorido ver que eu era um grande sucesso, mas era preterido quando o assunto era dinheiro, fama ou status", iniciou.

"Simplesmente saí de lá e passei por fases muito difíceis, completamente sem dinheiro. Já morei de favor, com amigos, já fiquei sem ter o que comer. Mas tudo isso sem deixar de investigar quem eu era, sem deixar de mergulhar nas minhas dores e nos meus aprendizados. Então saí dali e fui buscar: o que é o básico do ator? Fiz faculdade de teatro, fui entendendo e desenvolvendo o meu talento. Lapidando mesmo, no sentido de me tornar mais um profissional", completou Ícaro.