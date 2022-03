Dom completa 10 anos - Reprodução

Publicado 26/03/2022 12:06 | Atualizado 26/03/2022 12:25

Luana Piovani foi às redes sociais comemorar o aniversário do filho mais velho Dom, que completa 10 anos neste sábado (26). Na homenagem publicada no Instagram, a atriz citou Pedro Scooby e disse que todos estão sofrendo com a ausência do surfista, confinado no 'BBB 22', em uma data tão especial.

"Hoje é um dia muito importante! Aniversário de 10 anos do menino Dom. Primogênito. O nome não poderia ser melhor, Dom, dádiva recebida. Eu fico aqui de peito cheio e coração transbordando e penso no Pedro, que hoje vai sofrer por não estar aqui. Sofremos todos. Escolhas e renúncias", escreveu a atriz.

Luana ainda ponderou a ausência de Scooby. "O que importa é que está dentro dos nossos corações, brilhando na escolha que fez e já já sai para poder estar com essas três preciosidades que tanto lhe amam", continuou.

Na quinta-feira (24), antes da prova do líder, Pedro Scooby se lamentou por não poder estar presente no aniversário de Dom. "Esta semana agora é aniversário do meu filho mais velho, o Dom. O moleque me ensinou a ser pai. Dá uma dorzinha por não estar passando esse momento lá com ele. Mas tô aqui na missão e não sei até quando fico aqui, mas vamos fazer valer", disse.