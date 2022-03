Caio Blat e Luisa Arraes surpreendem ao surgirem em ensaio estilo 'pós sexo' - Reprodução

Publicado 26/03/2022 21:44 | Atualizado 26/03/2022 21:52

São Paulo - Caio Blat e Luisa Arraes compartilharam com seus seguidores um clique muito sexy neste sábado (26): na imagem clicada por Mario Testino, em preto e branco, o casal de atores aparece deitado na cama, coberto apenas com um lençol e com os cabelos úmidos, bem ao estilo "pós sexo" e surpreendeu os fãs dos dois.



"Chocados com esse registro da nossa paixão pela lente do gênio Mario Testino. Obrigado, Candé Salles, pelo convite luxuoso", escreveu ele.

Não foram somente os anônimos que ficaram empolgados com a beleza da imagem e Caio e Luisa receberam os elogios de diversos amigos famosos como os atores Luis Miranda e Fernanda de Freitas.

"Sexy casal", disse Miranda. "Lindo", elogiou Fernanda. "Todo mundo virando o celular de cabe a para baixo para ver essa lindeza de casal", salientou uma fã. "O Amor está no ar! Fase muito gostosa", comentou outro.

Os dois estão juntos há quase cinco anos e, em entrevista à Marie Claire, a atriz contou que há esforço de ambos para viabilizar uma maneira de estarem juntos fora do óbvio. Os dois, por exemplo, preferem não morar juntos.

“É um acerto, melhor dois apartamentos pequenos que um grande", defendeu. "Lutamos pela mudança desse paradigma. Todo dia escolhemos estar com o outro, esse pacto não se renova automaticamente”.