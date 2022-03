Taylor Hawkins - Reprodução

Taylor HawkinsReprodução

Publicado 26/03/2022 08:52 | Atualizado 26/03/2022 09:38

Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, de 50 anos, foi encontrado morto na Colômbia. A informação foi divulgada pela própria banda nas redes sociais, mas ainda não se sabe a causa da morte.

De acordo com a emissora colombiana Caracol, Hawkins foi encontrado sem vida em um hotel na capital Bogotá. A polícia foi acionada e está investigando o que aconteceu.

fotogaleria

O Foo Fighters estava na Colômbia para se apresentar no festival Estéreo Picnic. Depois, seguiria para o Brasil, onde tocaria no Lollapalooza no domingo (27). Devido às circunstâncias, a banda cancelou o resto da turnê sul-americana.

No Twitter, o grupo fez uma breve homenagem ao companheiro: "A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável".

A conta oficial do Lollapalooza Brasil também se manifestou: "Estamos absolutamente devastados pela perda do nosso amigo, Taylor Hawkins. Não há palavras para descrever o que ele significou para nós e para todos os fãs da música ao redor do mundo. Nosso amor e apoio incondicionais vão para sua família, o Foo Fighters e toda a sua equipe".

Taylor Hawkins se juntou ao Foo Fighters em 1997 para substituir William Goldsmith, que não estava agradando o vocalista Dave Grohl. O primeiro disco dele foi o "There Is Nothing Left to Lose", que teve clássicos como clássicos como "Learn to Fly" e "Breakout". Desde então, participou de todos os discos lançados pela banca.

O baterista também cantava em muitas oportunidades. Tanto em shows do Foo Fighters quanto em projetos paralelos que participou. O mais famoso deles foi o Taylor Hawkins and the Coattail Riders, no qual tocava bateria e cantava.

Hawkins era casado com Alyson Hawkins e deixa três filhos: Oliver Shane, de 16 anos, Annabele, de 13 anos, e Everleigh, de 8 anos.