Pós-pandemia, Rio Mix Festival está de volta com atrações de pesoDilvulgação

Publicado 25/03/2022 14:15

Os cariocas já estão “livres” das máscaras e agora, cada vez mais, poderão aproveitar a vida pós-pandemia e matar a saudade de ver os artistas favoritos de perto pós-pandemia. Uma grande oportunidade para isso acontece hoje (26). É que o Rio Mix Festival está de volta e promete resgatar o tempo perdido.

Com início marcado para às 16 horas, o festival irá reunir 10 atrações de peso no Espaço de Eventos na Dutra, em Nova Iguaçu. O repertório será diversificado para agradar todo o público. Entre as atrações confirmadas estão Vitor Kley, Armandinho, L7nnon, Maneva, Projota, Melim, Poze do Rodo, 3030, Bin e Plquest.

O evento marca o reencontro de artistas com o público e entre si nos camarins. “Estou muito feliz com a volta dos festivais, é a vida voltando. No Rio Mix vai ter gente que eu gosto para caramba, que sou fã, então tô muito feliz de ver os meus companheiros. E na pandemia a gente lançou álbum e agora estamos tocando ele e sentindo a energia das pessoas com as músicas, está muito astral, uma energia mais forte, uma coisa mais bonita”, afirma Vitor Kley.

Mas o que o público pode esperar dos palcos? Se depender das atrações, muito! “Teremos um repertório cheio de sucessos. Tenho trazido um show com as maiores da minha carreira, alguns covers, e o ponto especial é que estarei acompanhado da minha banda completa, que faz o show ficar ainda mais forte, orgânico e visceral”, diz Projota.

Outro que promete energia lá em cima é Armandinho. “Conversei com ele e ele disse que está preparando um show irado demais! Ele está com uma vontade enorme de fazer o festival porque não aguentava mais ficar longe do público e dos fãs”, adianta Leandro Dany, produtor do Rio Mix Festival 2022.

Ao que tudo indica, o evento que já fez muitas histórias, dará início a outra. “Vai ser um festival marcante pra todos nós, de volta, recomeço, de fechar os olhos e cantar alto, abraçar os amigos, ficar perto de quem a gente gosta e ser feliz. Continuamos lançando músicas e parcerias com outros artistas e agora é finalmente o momento de cantar elas nos palcos, junto com toda galera, numa só voz”, se empolga Diogo, da banda Melim.

Depois de levar toda a energia acumulada dos anos de pandemia para os palcos do Rio Mix Festival, os artistas têm muitos planos para o futuro. “Quero rodar o máximo que puder o Brasil, tirar o atraso porque ficamos um tempão parados, e levar um showzão 100% autoral para viver a vida junto com a galera”, diz Vitor Kley. Já a galera da Melim planeja conquistar o mundo: “O nosso novo disco tá praticamente pronto, então agora com a retomada de shows, a ideia é sair em turnê pelo Brasil, também em outros países como EUA e Portugal”, promete Diogo.