Isabella Scherer e o namorado Rodrigo Calazansreprodução do instagram

Publicado 25/03/2022 12:44

Rio - Isabella Scherer, de 26 anos, está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito pela atriz através do Instagram, nesta sexta-feira. O bebê é fruto do relacionamento da filha do ex-nadador Xuxa com o modelo Rodrigo Calazans.

"Grávidos! Que loucura. Achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa, né?! Depois de uns dias acordando meio esquisita, meio enjoada, resolvi comprar um teste (ainda lá em NYC) e adivinha? Grávida! Fiz uns 4 pra garantir", escreveu a vencedora do 'Masterchef', da Band, no ano passado.

Na publicação, ela ainda falou sobre a nova fase de sua vida e elogiou o namorado. "O que esperamos dessa nova fase? Ainda não sabemos… Estamos descobrindo… Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade pra esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo! Tô muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados… Só bora".

Através dos comentários, amigos de Isabella comemoraram a notícia. "Parabéns! Muito amor", disse Yana Lavigne. "Gente que coisa mais fofa. Parabéns, Isa", disse Manu Gavassi. "Felicidades, Isa. Que notícia boa", vibrou Giulia Buscaccio.