Givaldo Alves foi espancado por um personal trainer após ser flagrado tendo relações sexuais com a esposa deleReprodução

Publicado 27/03/2022 10:26 | Atualizado 27/03/2022 10:49

A história envolvendo o personal trainer Eduardo Alves, sua mulher e o morador de rua Givaldo Alves deu o que falar nas últimas semanas. Um vídeo do personal espancando o sem-teto após encontrá-lo tendo relações sexuais com a esposa dentro do carro viralizou nas redes sociais. Agora, o caso virou samba, "Mendigo Pegador", composta pelo sambista 'Boca Nervosa'.

Mas o que chamou mais atenção foi o desenrolar do caso: a mulher acabou confessando para a polícia que o ato sexual foi consentido . O morador de rua afirmou que a mulher o teria "chamado para brincar" e ele acabou entrando no carro, até ser surpreendido pelo personal.

Interessado pela história e aproveitando a repercussão do assunto, o sambista Edmar Max Silva, conhecido como o Boca Nervosa, compôs a música "Mendigo Pegador". O artista está acostumado a transformar histórias do cotidiano em canção e não perdeu a oportunidade.

"Mendigo pegador, pegou a mulher do sarado, deu aquele trato e ela gostou. Não adianta você ser sarado, barriga tanquinho e ser um personal. Com uma mulher super gata, bonita e gostosa, um tremendo avião, se não dá no couro, tá todo broxado e foge da missão", diz um trecho da música. Ouça: