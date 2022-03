Paola Carosella - Reprodução

Publicado 27/03/2022 11:20

Paola Carosella fez uma afirmação misteriosa que deixou os fãs empolgados e movimentou as redes sociais. Nesse sábado (26), a ex-jurada do MasterChef Brasil disse em seu perfil do Twitter que "Mulher é muito mais legal" e mais tarde completou "Pra absolutamente tudo, né?".

Os fãs ficaram curiosos para saber sobre o que a chef estava se referindo e empolgados com a possibilidade de ela estar em um relacionamento com outra mulher. "Irei interpretar da maneira que convém", disse um internauta. "Para mim esse tweet só tem uma interpretação possível e vou comemorar", afirmou outro ao usar um meme LGBTQIA+.

É, mulher é muito mais legal — Paola Carosella (@PaolaCarosella) March 26, 2022

Pra absolutamente tudo né? — Paola Carosella (@PaolaCarosella) March 27, 2022

Em novembro do ano passado, Paola anunciou que estava se separando do marido Jason Lowe, com quem teve um relacionamento de 8 anos.