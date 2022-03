Miley Cyrus e Anitta - Reprodução

Publicado 27/03/2022 08:34 | Atualizado 27/03/2022 08:59

Miley Cyrus foi uma das principais atrações do Lollapalooza desse sábado (26). A cantora encerrou a programação do dia em alto estilo e teve a presença de Anitta no palco para cantar a música da brasileira "Boys Don't Cry". A apresentação da dupla levou o público à loucura.

Havia uma expectativa de que o dueto acontecesse desde que Miley foi vista ensaiando o single de Anitta. E no palco elas entregaram tudo! Teve abraço, beijo, dança, tapas na bunda e um agradecimento para lá de especial da norte-americana para a brasileira após a performance.

MILEY CYRUS AND ANITTA THATS THE DAMN TWEET pic.twitter.com/O5yTcnKoqi — Miley Cyrus Edition (@MileyEdition) March 27, 2022

"Obrigado, Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Anitta, obrigado por vir. Eu realmente amo essa sua música", disse Miley. "Anitta é uma dessas pessoas que se eu ligar e pedir para ela vir ao meu apartamento falar sobre garotos ou outra coisa, ela estará lá. Mas se eu ligar para ela e falar que quero sair e fazer a melhor festa que o mundo, já viu, ela vai cuidar para que seja a festa mais louca. Se eu ligar para ela e falar que quero que ela venha para o Lollapalooza e cante uma música comigo, ela também faria isso. Preciso começar a vir para o Brasil mais vezes para sair com Anitta", completou.

VENCEMOS DEMAIS!

Confira a performance de Miley Cyrus e Anitta cantando “Boy's Don't Cry” juntas no Lollapalooza pic.twitter.com/7lwgVXZKKp — Anitta On Chart (@AnittaOnChart) March 27, 2022

O show de Miley Cyrus ainda teve homenagem a Taylor Hawkins, integrante do Foo Fighters, encontrado morto em um hotel de Bogotá , na Colômbia na última sexta-feira (25). A cantora dedicou uma de suas músicas, "Angels like you", ao baterista.

Noite de protestos políticos e sociais

Outra atração que colocou a público para cima foi o brasileiro Emicida. O show ficou marcado por críticas sociais como violência policial, falta de acesso a direitos básicos e racismo. O cantor foi recebido pelo público com gritos de "Fora Bolsonaro" e durante a apresentação incentivou os jovens de 16 a 18 anos a tirarem o título de eleitor, finalizando com um "Bolsonaro, vai tomar no c*".

Mc Tha, artista que faz um mix do funk com umbanda, também não perdeu a oportunidade de dar sua opinião política. Antes de finalizar a performance no palco, ela dedicou o momento às vítimas da Covid-19 e pediu para que a vida fosse celebrada. Logo depois, soltou um "Fora Bolsonaro".