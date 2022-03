Cintia Dicker - reprodução do instagram

Publicado 28/03/2022 11:52 | Atualizado 28/03/2022 11:58

Rio - Cintia Dicker abriu o jogo em relação aos 'apagões' do marido, Pedro Scooby, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, através do Instagram Stories, neste domingo. A modelo deixou claro que o surfista não usa drogas ao responder algumas perguntas dos internautas.

"O Pedro fuma maconha?", quis saber um fã de Cintia. Ela, então, respondeu: "Veio muito dessa pergunta, o Pedro já fumou na casa e eu já falei aqui algumas coisas: ele não fuma maconha, ele é assim mesmo, do jeito que é. Não fuma. Podem confiar", frisou.

Os momentos de distração de Pedro Scooby durante o confinamento chamaram a atenção do público. Nas redes sociais, os internautas compartilham os vídeos dos momentos de 'tela azul' do atleta e se divertem. Já no 'BBB 22', a produção do programa brinca com a situação e usa "Because I got high", do rapper americano Afroman, como fundo musical.